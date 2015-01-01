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जागरूकता:कृष्ण की बाल लीला अनुकरणीय: पुंडरीक जी

काराकाट3 घंटे पहले
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प्रखण्ड के अमौरा गाव में श्री त्रिदंडी स्वामी जी के शिष्य श्री सुंदरराज स्वामी जी के सानिध्य में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ में अपने प्रवचन के दौरान काशी बनारस से पधारे पुंडरीक जी महाराज ने कहा कि भागवत प्रेमियों के लिये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला अत्यंत ही अनुकरणीय है। इनकी बाल लीला से हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख मिलती है। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण ने मिट्टी खाने के बहाने मिट्टी को शुद्ध किया। भगवान ने कालिया नाग को मारने के बहाने यमुना जल को शुद्ध किया और कालिया नाग का भी उद्धार किए। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण तन नहीं देखते, बल्कि भक्तों का मन देखते हैं। भक्त की आकृति नहीं, कृति देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में पूतना का उद्धार किया। पुतना वासना का प्रतीक है। भगवान का जहां कीर्तन भजन नहीं होता है। वहीं पर पुतना का निवास होता है। पुतना का अर्थ है, जो पवित्र न हो। लेकिन भगवान का हृदय कोमल है दयालु है तभी तो ये पुतना के स्तन का विषपान किये और उसका उद्धार किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने रासलीला के माध्यम से कामदेव पर विजय प्राप्त की। तभी तो भगवान ने राधारानी समेत अनेकों गोपियों के संग अनगिनत रासलीला की। लेकिन भगवान का प्रेम एवं लीलाएं वासना से दूर थी। तभी भगवान श्रीकृष्ण के साथ राधारानी की सारे ब्रह्मांड में पूजा होती है।

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