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कार्रवाई:काराकाट में जुए के अड्डों पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई

काराकाट3 घंटे पहले
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काराकाट प्रखण्ड मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों में दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही प्रशासन की लापरवाही को उजागर करते हुए जुआ की अड्डा लगाना शुरू हो गया है। कई स्थानों पर तो बड़े- बड़े जुआरी अभी से ही जुटने लगे हैं । ग्रामीणों की माने तो यहां जुआ खेलने के लिए दूसरे गांव और प्रखंडों से भी लोग आ रहे हैं। पुलिस- प्रशासन की लापरवाही के चलते इन दिनों क्षेत्र में जुए का खेल पूरी तरह पांव पसार चुका है। जिसके चपेट में फंस कर युवा बर्बाद हो रहे हैं । ग्रामीणों के मुताबिक प्रखण्ड मुख्यालय गोड़ारी ,करूप बाजार के समीप बागीचे में बेलवाई बाजार पर स्कूल के समीप, जुआरियों की भीड़ देखा जा सकता है। इसके अलावे भी कई जगहों पर लुक छिप कर यह खेल चल रहा है। उच्च स्थानों पर तो खेल के दौरान आने- जाने वालों से भी इन्हें कोई गुरेज नहीं होता।

पूछने पर ताश खेलने की बात कह मामले को टाल देते हैं। जुआ खेल रहे एक युवक ने बताया कि जुआ खेलने के लिए बिक्रमगंज, धनगाईं समेत पास- पड़ोस के अन्य कई गांवों के लोग यहां आते हैं। इधर पुलिस का खतरा कम रहता है, और अन्य लोग भी इससे कोई खास सरोकार नहीं रखते। इस लिए सौ दो सौ से लेकर हजारों तक का दांव लगाए जाते हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस व प्रशासन से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

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