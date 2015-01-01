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मनोकामनाएं:यज्ञ की पूर्णाहुति से पूर्ण होती हैं मनोकामनाएं

काराकाट3 घंटे पहले
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प्रखण्ड के अमौरा गांव में श्री त्रिदंडी स्वामी जी के परम् शिष्य श्री जगद्गुरु सुंदरराज स्वामी के सानिध्य में चल रहे श्रीलक्ष्मी महायज्ञ का समापन भंडारे के साथ हो गया। इसके पूर्व चातुर्मास व्रत के साथ सफलता पूर्वक यज्ञ की समाप्ति पर वेद मंत्रों व शंख ध्वनि के बीच स्वामी जी का मुंडन व अमृत स्नान भी कराया गया। मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जगद्गुरु ने कहा कि श्रद्धा व सच्चे मन से यज्ञ की पूर्णाहुति करने पर लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। त्रेता युग मे राजा दशरथ द्वारा आयोजित पुत्रेष्टि यज्ञ में शृंगी ऋषि द्वारा दिया गया आहुति से राजा दशरथ को श्रीराम सहित चार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। द्वापर युग मे राजा द्रुपद को भी पुत्र के रूप में महाबली धृष्टधुम्न मिले। महाराज दशरथ के वह चारो पुत्र धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के प्रतीक हैं। बाल्मीकि रामायण में स्वयं महाराज दशरथ ने कहा है कि पुत्रों की प्राप्ति के बाद मेरे सभी मनोरथ पूरे हो गए।

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