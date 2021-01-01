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शोकसभा:शिक्षिका के निधन पर शोकसभा

काशीचक2 दिन पहले
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प्राथमिक विद्यालय महेशपुर में पदस्थापित शिक्षिका कुमारी गुलाब सिन्हा की आकस्मिक मृत्यु को लेकर मधेपुर व महेशपुर में मातम पसरा हुआ है । बताया जाता है कि श्रीमति सिन्हा शनिवार को विद्यालय जाने के क्रम में अचानक रास्ते मे बेहोश हो गई थी । जिन्हें स्थानीय व स्वजनों ने इलाज हेतु भर्ती कराया था । नवादा स्थित सदर हॉस्पिटल में ईलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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