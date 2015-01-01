पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

वारदात:पिटाई के डर से भाग रहे थे बच्चे, बचाने आए पड़ोसी को पिता ने गोदा चाकू, मौत

कटेया3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ,हत्या के बाद दोनों पक्षों में तनाव

कटेया थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में बुधवार की रात बच्चों को पीटने से मना करने पर एक युवक ने अपने पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया।जिसे पुलिस ने एक घंटे के बाद पास के मंदिर से गिरफ्तार के लिया।उसके पास से हत्या की घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है।वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।
हत्या करने के बाद मंदिर में छुपा हुआ था आरोपी
हत्या करने के बाद आरोपी जयश्री चौहान फरार हो गया। इसके बाद वह पास के ही मंदिर में जाकर छुप गया।इसी दौरान किसी ग्रामीण ने उसे देख लिया जिसके बाद पुलिस को सूचना दे दी।सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से ग्रामीण भी आक्रोशित थे।

बेटे की हत्या में गया था जेल
जयश्री चौहान आठ महीने पहले ही जेल से छूटा है। मार्च 2016 में उसने अपने ही पुत्र अनुज कुमार की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस मामले पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आठ माह पूर्व जेल से छूटने के बाद यह कुछ दिन तक सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश के गौरी श्रीराम मठ पर रहा। बाद में इसकी पत्नी दुर्गावती देवी इसे वहां से घर बुला लाईं। घर आने के बाद वह धीरे धीरे पहले की ही तरह अपनी पत्नी व बच्चों को मारने पीटने लगा था।

पत्नी और बेटियों का करना चाहता था कत्ल
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बेटी का कत्ल करना चाहता था।इसी कारण वह चाकू लेकर घर गया था।जैसे ही वह किसी बात को लेकर पत्नी और बेटियों को मारने दौड़ा। दोनों भाग कर पड़ोसी के घर चली गई।जिससे नाराज होकर उसने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी।

मृतक के घर पसरा मातमी सन्नाटा
घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम छाया हुआ है। मृतक सत्येंद्र की मां राजकुमारी देवी, पिता गणेश, भाई दुर्गेश व प्रिंस बहन रीमा, बंधन व सीमा का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग उनको ढाढस बनाने में जुटे हुए थे।

बच्चों का पड़ोसी के घर में छुपना पड़ा हत्या की वजह
विशुनपुरा गांव निवासी जयश्री चौहान अपनी पत्नी दुर्गावती देवी व बेटी सुनीता एंव मनीषा के साथ मारपीट कर रहा था। मारपीट के डर से उसकी पत्नी और बेटियां गांव में इधर-उधर भागने लगी। अपनी पत्नी व बेटियों को खोजते हुए वह पड़ोसी गणेश के दरवाजे पर पहुंचा। वहां अपनी पत्नी व बच्चों को उसके घर में छुपे होने की बात करने लगा। घर पर मौजूद सतेंद्र इस बात से इनकार करने लगा। लेकिन, जयश्री चौहान इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह बार-बार कह रहा था कि उसकी पत्नी व बेटियां तुम्हारे ही घर छुपी हुई है। इसी दौरान जयश्री चौहान सत्येंद्र के पेट में चाकू घोंप दिया। इसके बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिजन तथा ग्रामीण गंभीर रूप से घायल सतेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचदेवरी ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें