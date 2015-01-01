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प्राथमिकी दर्ज:झोपड़ी जलाने के मामले में 4 पर प्राथमिकी दर्ज

कटेयाएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के बनरहां गांव में आवासीय झोपड़ी जलाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित के द्वारा चार लोग के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिला थाना क्षेत्र के बनरहां गांव निवासी हरिलाल मांझी की पत्नी अनारकली देवी ने थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि गुरुवार की शाम उसके गांव की संगीता देवी, आकाश मांझी सहित 4 लोगों ने साजिश के तहत उसके आवासीय पलानी पर आए। साथ ही संगीता देवी अपने हाथ में लिए टिन से मिट्टी का तेल उसके पलानी पर उड़ेल दिया।

तभी आकाश मांझी एवं विजय मांझी ने उन्हें पकड़ लिया और बीके मांझी माचिस जलाकर पलानी में आग लगा दिया। जिसमें रखा 45 हजार नगद,दो लाख के सोने के गहने, जमीन के कागजात एवं अन्य सभी सामान जलकर राख हो गए। जिसके कारण वह सब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए बीके मांझी एवं विजय मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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