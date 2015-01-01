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जमीन विवाद:मारपीट में तीन पर प्राथमिकी दर्ज

कटेया32 मिनट पहले
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कटेया थाना क्षेत्र के गहनी गांव में जमीन संबंधी विवाद को लेकर तीन लोगों ने मिलकर एक महिला उसके पत्नी एवं उसके पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया । बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के गहनी गांव निवासी सूर्यभान दुबे एवं शंकर भगत के बीच जमीन संबंधी विवाद है जिसको लेकर कटेया थाने में आयोजित जनता दरबार में अंचल पदाधिकारी एव थानाध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि दोनों पक्ष जमीन को खाली कर देंगे।

सूर्यभान दुबे द्वारा जमीन को खाली कर दिया गया जबकि दूसरे पक्ष के शंकर भगत द्वारा जमीन खाली नहीं किया गया था ।इसी को लेकर जब सूर्यभान दुबे पूछने गए तो शंकर भगत सहित तीन लोगों ने मिलकर सूर्यभान दुबे उनकी पत्नी रामावती देवी एवं पुत्र ऊमेश्वर दुबे को मारपीट कर घायल कर दिया ।इस मामले में घायल सूर्य भान दुबे के बयान पर थाने में उसी गांव के शंकर भगत सहित तीन लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ।

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