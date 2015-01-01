पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी:कटेया में दरवाजा तोड़कर घर से दस लाख की चोरी

कटेयाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के दूबे पचमवां गांव में बुधवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाकर मेन दरवाजे से घुसकर 40 हजार नगद सहित 10 लाख रुपये की आभूषण चोरी कर लिया। इस मामले में थाने में पीड़ित ने 40, हजार नगर सहित 10 लाख रुपये का आभूषण चोरी करने का आवेदन दिया है। बताया जाता है कि कटेया थाना क्षेत्र के दूबे पचमवां गांव में बुधवार की रात्रि शिक्षक अमर दुबे के परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी अज्ञात चोरों ने उनके घर में मेन दरवाजे से घुसकर बगल के रूम में रखा लगभग आधा दर्जन पेटी एवं वीआईपी में रखा 40 हजार नगद सहित दस लाख रुपये की आभूषण की चोरी कर ली। परिवार के सदस्य सुबह उठकर देखे तो सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ था।

परिजनों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को देते हुए इधर उधर खोजबीन शुरू किया। उसी क्रम में घर से के पीछे 100 मीटर की दूरी पर एक खेत में पेटी का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखा सामान की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में कटेया थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा ने बताया कि चोरी की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की गई। चोरों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है बहुत ही जल्द खुलासा कर लिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें