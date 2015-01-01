पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रेफर:सड़क दुर्घटना में दो युवक घायल, रेफर

कटेयाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के कटेया पकहां मुख्य मार्ग के गढ़ मैया स्थान के समीप एक पिकअप के चपेट में आने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवकों को स्थानीय लोगों के सहयोग से कटेया रेफरल अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर नाजुक हालत देख दोनों युवकों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया जाता है कि कटेया के वार्ड नंबर 10 निवासी पारस खरवार का 28 वर्षीय पुत्र पंकज खरवार एवं वचन तुरहा का 30 वर्षीय पुत्र मुनीब तुरहा शनिवार को बाइक से पकहां के तरफ से आ रहे थे। जैसे ही वे गढ़ माई स्थान के सामने पहुंचे। तभी कटेया के तरफ से जा रही एक तेज एवं अनियंत्रित पिकअप ने उन लोगों को ठोकर मारते हुए फरार हो गई। जिसे दोनों बुरी तरह घायल हो गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें