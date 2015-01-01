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युवक घायल:ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक घायल

कटेया3 घंटे पहले
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कटेया थाना क्षेत्र के बेला डीह गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को किसी निजी अस्पताल में कराने के बाद चिकित्सकों ने नाजुक स्थिति देख उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।बताया जाता है कि कटेया थाना क्षेत्र के सबेया निवासी रामेश्वर गुप्त का पुत्र राजेंद्र गुप्त अपनी बाइक से प्रसिद्ध नाथ गांव की तरफ जा रहा था।

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