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जेल:महुआ शराब बरामद, दो धंधेबाज भेजे गए जेल

कौआकोल7 घंटे पहले
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पुलिस ने शनिवार की देर शाम गुप्त सूचना पर अलग अलग गांव में छापेमारी कर दो शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के जोगाचक गाँव निवासी शीतल यादव के घर पर छापेमारी 10 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। वहीं इस दरम्यान मौके पर गृहस्वामी के पुत्र बब्लू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर पनसगवा गाँव में छापेमारी के दौरान महुआ शराब निर्माण कार्य में लगे छोटू मांझी को भी गिरफ्तार कर लिए गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि छोटू मांझी के घर के अंदर चल रहे दो शराब की भठ्ठी को भी ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों शराब धंधेबाजों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर रविवार को जेल भेज दिया गया।

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