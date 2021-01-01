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बैठक:दुकानों व गलियों में अपने स्तर से बल्ब लगाने की थानाध्यक्षों ने दी हिदायत

कौआकोल7 घंटे पहले
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  • थानाध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था को ले व्यवसायियों के साथ की बैठक

कौआकोल थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ रही चोरी व अपराधिक घटनाओं को लेकर कौआकोल थानाध्यक्ष ने रविवार को स्थानीय व्यवसायियों के साथ बैठक किया। जिसमें कौआकोल, रानीबाजार, बड़राजी तथा भलुआही बाजार के व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। बैठक में रात्रि में बाजार की दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस गश्ती, थाना क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में लाइट व सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने पर जोर दिया गया। साथ ही थानाध्यक्ष ने सभी व्यवसायियों से अपनी दुकानों तथा गलियारों में अपने स्तर से बल्व लगाने की हिदायत दी। बैठक में उन्होंने कहा कि व्यवसायी लोग अपराध तथा चोरी की घटनाओं पर काबू पाये जाने में पुलिस तंत्र को सहयोग करें। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि बिजली विभाग को थाना क्षेत्र के सभी बाजारों में रहे बिजली के खंभों पर बल्व लगाने का आग्रह किया गया है। ताकि लोगों को चौकसी बरतने में रोशनी मददगार साबित हो सके। उन्होंने कहा कि चोरी पर काबू पाने के लिए रात्रि गश्ती तेज कर दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों की टीम गठित कर रात्रि में थाना क्षेत्र के विभिन्न कस्बों खास कर बाजारों में गश्ती किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बाजारों तथा बैंकों के आसपास हमेशा चौकीदारों की भी तैनाती रहता है। बैठक में प्रत्येक माह की पहली तारीख को स्थानीय व्यवसायियों तथा पुलिस के साथ मीटिंग करने का निर्णय लिया गया। जिसमें अपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी आदान प्रदान कर निराकरण के उपाय किये जाएंगे। मौके पर दर्जनों व्यवसायी व पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

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