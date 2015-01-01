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बंध्याकरण:चार महिलाओं का हुआ बंध्याकरण

कौआकोल36 मिनट पहले
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कौआकोल पीएचसी में गुरुवार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत चार महिलाओं का सफल बंध्याकरण किया गया। इसकी जानकारी देते हुए पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रामप्रिय सहगल ने बताया कि पीएचसी में सभी महिलाओं का सफल ऑपरेशन कर हर आवश्यक सरकारी सुविद्या मुहैय्या कराई जा रही है। शुक्रवार को सभी महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

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