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दर्दनाक:जंगल से भटके हिरण को ग्रामीणों ने पीट कर मारा

कौआकोल7 घंटे पहले
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कौआकोल थाना क्षेत्र के पचम्बा गांव में शनिवार की शाम जंगल से भटक कर पहुंचे एक जंगली हिरण की ग्रामीणों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी एवं हिरण को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से एक पुंज के नीचे छिपा दिया। गुप्त सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने पचम्बा गांव में छापेमारी कर मृत हिरण को बरामद कर लिया। जिसके बाद रविवार को वन विभाग डिपो में चिकित्सक नहीं रहने के कारण एक निजी झोलाछाप डॉक्टर से पोस्टमार्टम किया गया जबकि कौआकोल प्रखंड क्षेत्र में 3 पशु चिकित्सक हैं लेकिन एक भी मुख्यालय पर नहीं रहते हैं रेंजर ने बताया कि हमने सरकारी चिकित्सक को फोन किए लेकिन उन्होंने नहीं पहुंचा और एक निजी चिकित्सक को पोस्टमार्टम के लिए भेजें पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया।

इस संबंध में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी मानवेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि जंगली हिरण के मारे जाने की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर मृत हिरण को बरामद कर उसका संस्कार कर दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि हिरन की हत्या मामले में वन विभाग द्वारा कई ग्रामीणों के विरुद्ध नामजद व अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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