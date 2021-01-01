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आयोजन:डॉ. भोला चौधरी को पीएचसी के कर्मियों ने दी भावभीनी विदाई

केसठ5 घंटे पहले
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प्रखंड के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केसठ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ भोला चौधरी 31 जनवरी 2021 दिन रविवार को अपनी सेवा का अंतिम समय बिता लिए। इन्होंने लगभग 5 वर्षों से इस पीएचसी मे रहकर लोगों को सेवा दिये। पीएचसी के प्रांगण में एक समारोह का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई। समारोह की अध्यक्षता डॉ शत्रुघ्न प्रसाद द्वारा किया गया।

उक्त अवसर पर डॉ विनय कुमार, केसठ मुखिया धनंजय यादव उर्फ विधायक, स्वास्थ्य प्रबंधक आनंद कुमार राय, ब्लॉक एमिनी विनोद कुमार, डाटा आपरेटर रवि लाल शर्मा, अजय अंशुमन, फार्मासिस्ट वीरेंद्र प्रसाद, दीपक तिवारी, ध्रुव कुमार, विकास कुमार सिंह, पप्पू कुमार, एएनएम शांति देवी, बालाकुमारी, रूबी कुमारी, अंजना सिन्हा, रंजू कुमारी, पर्यवेक्षक अयोध्या प्रसाद आदि लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉ शत्रुघ्न प्रसाद व डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि डॉक्टर साहब के साथ रहकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है।

यह हमारे वरीय पदाधिकारी होते हुए भी एक अभिभावक के रूप में आदर्श व्यवहार करते रहे। इनके संरक्षण में बहुत कुछ सीखने को मिला है। विदाई समारोह के दौरान उन्हें अंग वस्त्र बुके आदि सामान के साथ सम्मानित किया गया। अंतिम घड़ी में सबकी आंखें नम हो गई। अश्रुपूरित आंखों से उन्हें विदाई दी गई।

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