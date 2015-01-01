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बैठक:पूजा समिति के सदस्यों ने महापर्व की तैयारी को लेकर की बैठक

केसठ2 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के स्थानीय गांव के पूजा समिति के सदस्यों ने छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए आगामी 10 नवंबर को केसठ में एक बैठक आहूत की जाएगी। जिसके तहत छठ पूजा संपन्न करने की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

इसके तहत जलाशय की सफाई एवं आसपास की सफाई, टूटी-फूटी कच्ची सड़कों को मरम्मत करने, घाटों को दुरुस्त करना तथा बिजली की व्यवस्था करना आदि शामिल है। इस संबंध में पूजा समिति के अध्यक्ष राहुल कुमार, उपाध्यक्ष राहुल कुमार केसरी, कोषाध्यक्ष कवि कुमार, व्यवस्थापक अजय कुमार विक्रांत व विवेक कुमार आर्य ने मिल जुलकर छठ पूजा संपन्न कराने की व्यवस्था में जुट गए हैं।

सदस्यों ने बताया कि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रशासनिक स्तर पर सहयोग करने की अपील की गई है। इस महापर्व में सबलोगों का सहयोग बहुत जरुरी है।

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