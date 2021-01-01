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चोरों का आतंक:इंटर परीक्षा के सेंटर बनाए स्कूल से चोरों ने उड़ाई लाखों रुपए की संपत्ति

खिजरसराय5 घंटे पहले
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  • सीसीटीवी, मॉनिटर, टीवी, हार्ड डिस्क और नकदी लेकर हुए चंपत

खिजरसराय थाना अंतर्गत शिवा प्रोजेक्ट कन्या प्लस 2 उच्च विद्यालय में शनिवार की रात्रि अपराधियों ने लाखों रुपए की सामाग्री की चोरी कर ली। स्मार्ट क्लासरूम में लगे प्रोजेक्टर के अलावे बड़ी स्क्रीन वाली एलईडी टीवी भी साथ ले गए। इसके अलावे चोरों ने आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे, दो मॉनिटर एवं हार्ड डिस्क की भी चोरी कर ली। घटना को लेकर प्राचार्य अनिल कुमार ने खिजरसराय थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

इंटर परीक्षा शुरू होने के 24 घंटे पहले की घटना
बता दें, कि सोमवार से इस विद्यालय में इंटर की परीक्षा का संचालन होना है। विद्यालय में परीक्षा संचालन को लेकर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था और इसके लिए प्राचार्य कक्ष के बगल के कमरे में मॉनिटर के साथ उसका पूरा यूनिट लगा था। इसका पूरा सेटअप चोर लेकर चले गए। प्राचार्य अनिल कुमार ने बताया कि उक्त सामग्री के अलावे प्राचार्य कक्ष के आलमीरा में रखे 30 हजार की नकदी, खेल सामाग्री, स्कूल का पर्दा-कुर्सी एवं अन्य जरूरी अभिलेख की भी चोरी हुई है।

घटना के विषय मे जो आवेदन दिया गया है, उसमें घटना सुबह के चार बजे से छह बजे के बीच होने की बात कही गई है। रात्रि प्रहरी संजीव कुमार ने बताया कि वह अहले सुबह 4 बजे स्कूल से निकला, तब सब ठीक ठाक था। लगभग 8 बजे मुख्य द्वार का दरवाजा टूटे होने की जानकारी मिली। स्कूल पहुंचा तो प्राचार्य कक्ष के अलावे अन्य कमरे के दरवाजे टूटे थे। इसके बाद प्राचार्य को घटना की जानकारी दी गई।

शातिराना अंदाज में दिया चोरी की घटना को अंजाम
इधर, इस शातिराना अंदाज में विद्यालय में अंजाम दी गई चोरी की घटना की पुलिस छानबीन में जुटी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी या सामानों की बरामदगी में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। वहीं इस तरह से विद्यालय से नकदी व अन्य सामानों की चोरी होने की घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोग भी हतप्रभ हैं।

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