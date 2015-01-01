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वापसी:इलाज के बाद घर लौटा लुटेरों की गोली से घायल दीपक, कहा- उनको नहीं पकड़ पाने का है मलाल

कोचस4 घंटे पहले
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कोचस के पेट्रोल पंप मालिक रामाशंकर सिंह के पुत्र राहुल सिंह को जिन अपराधियों ने गोली मारकर मौत की घाट उतार दी थी। अपराधियों की गोली से घायल वेल्डर दीपक वाराणसी अस्पताल में इलाज के बाद घर लाैट चुका है।

जब उससे घटना के बारे में जानकारी ली गई तो उसने बड़ी ही बेबाकी से कहा मैंने तो अपराधियों को बाइक चोर समझा था। बाइक पर बैठकर भागते देख अपनी वेल्डिंग दुकान में रखे लोहे का स्टूल निकालकर मारने के लिए चला दिया। फिर लोहे का राड उनके ऊपर फेंका।

लोहे का रॉड लगते ही अपराधी के हाथों से रुपयों भरा बैग छूटकर जमीन पर गिर गया। जिससे एक अपराधी जमीन पर गिरकर लड़खड़ाया। उनकी बाइक का संतुलन भी बिगड़ा। फिर भी किसी तरह दौड़कर बाइक पर जा बैठा।

इतने ही देर में उस बाइक पर बैठे अपराधी ने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। गोली सीधे बाएं पैर में आ लगी। फिर किसी तरह मैं दुकान के अंदर गया। जहां पैर से खून बहने के कारण चल नहीं पा रहा था। वहीं लेट गया।

घायल दीपक को बाद में पता चला कि जिन अपराधियों पर उसने हमला बोला है वो रुपए लूटने आए थे। दीपक को यह मलाल है कि वह अगर जानता कि ये अपराधी बाइक चोर नहीं बल्कि शातिर लुटेरे हैं तो जान पर खेलकर एक को तो जरूर पकड़ लेता।

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