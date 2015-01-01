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164 बाेतलें हुईं जब्त:कोचस में टेम्पो में बॉक्स बना शराब की कर रहे थे तस्करी, 164 बाेतलें हुईं जब्त

कोचसएक घंटा पहले
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कोचस पुलिस ने शनिवार की अहले सुबह शराब की खेप लेकर आ रहे टेम्पो को पीछा कर धर दबोचा। वही धान की खड़ी फसल का लाभ उठा कारोबारी भागने में सफल रहे। पकड़े गए टेम्पो बीआर 24 पी 6636 की तलाशी ली तो तीन तहखाने में बनाए गए बक्से में गाजीपुर उत्तरप्रदेश निर्मित देशी शराब ब्लू लाइन की 200 एमएल की 164 बोतल शराब पाई गई। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक टेम्पो पर शराब लेकर चार लोग बाजार की तरफ आ रहे हैं। जिसके लोकेशन पर कार्रवाई किया गया। तभी टेम्पो का चालक बाजार के 5 वार्ड की गली में वाहन को छोड़ भाग निकले। थानाध्यक्ष ने बताया टेम्पो के तीन तहखाने के बक्से में शराब रखी गई थी। शराब धंधेबाजों को पुलिस पहचान करने में जुटी हुई है। शराब में उपयोग की गई वाहन की जांच के लिए जिला को भेजा गया। पकड़ी गई शराब चुनाव के बाद होने वाले जीत के दौरान बिक्री करनी की योजना थी।

खेत से सोलह लीटर शराब किया बरामद

संझौली थाना क्षेत्र के मोतिहारी गांव से 16 लीटर अंग्रेजी शराब उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें संझौली में करीब 16 लीटर शराब बरामद किया। इसकी पुष्टि करते हुए उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि संझौली थाना क्षेत्र के मोतिहारी गांव के खेत में शराब बरामद की गई। 91 बोतल क्रेजी रोमियो अंग्रेजी शराब व 16.3 लीटर देसी शराब जब्त की गई।

नोखा में 279 लीटर शराब जब्त, एक धराया

नोखा सहित कई जगहों पर पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। नोखा बस स्टैंड में भी छापेमारी के दौरान 279 लीटर अवैध शराब बरामद किया है। शराब के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। नोखा बस स्टैंड से एक नाश्ते की दुकान से उत्पाद विभाग की टीम ने 279 लीटर शराब के साथ एक युवक को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। उत्पाद विभाग के धीरेंद्र सिंह ने बताया कि 279 लीटर शराब के साथ मुकेश कुमार गिरफ्तार हुआ।

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