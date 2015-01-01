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सुस्ती:पेट्रोल पंप मालिक के बेटे के हत्यारों तक चार दिनों में भी नहीं पहुंची पुलिस

कोचस4 घंटे पहले
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कोचस के राहुल हत्याकांड के बाद चौथे दिन तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली। घटना के बाद गठित एसआईटी के साथ पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि छापेमारियों का दौर दिन बीतने के साथ और भी तेज हुआ है।

जानकारों के अनुसार पुलिस ने अलग-अलग जगहों से पूछ ताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। जिससे गोपनीयता भंग होने की डर से पुलिस टीम मुंह खोलने से लगातार परहेज कर रही है।

सासाराम एएसपी अरविंद प्रताप सिंह की मानें तो जल्द ही इस घटना में गठित एसआईटी रिजल्ट देगी। पुलिस सही दिशा में जा रही है। राहुल हत्याकांड में जुड़े अपराधियों व उनके गिरोह के काफी करीब पहुंच चुकी है रोहतास पुलिस।

पुलिस का दावा- हम जल्द देंगे रिजल्ट

एसआईटी की दूसरे जिलों में भी छापेमारी

राहुल हत्याकांड में गठित एसआईटी कोचस के बाहर यहां तक की दूसरे जिलों में भी छापेमारी करने में जुटी है। जबकि स्थानीय पुलिस कुछ चिन्हित ठिकानों पर सादे ड्रेस में नजर रखते और जानकारी लेते देखे जा रहे हैं। इसके अलावे दिनारा, परसथुआं, करगहर और निकटवर्ती बक्सर जिला की राजपुर पुलिस के अलावे कुछिला, भानस, बड़हरी ओपी के पुलिस कर्मी भी सड़कों व हाइवे पर छापेमारी के साथ नजर जमाए हुए हैं।

चौथे दिन खुला बाजार

इधर तीन दिनों की बंदी के बाद चौथे दिन कोचस बाजार खुला। दुकान, बैंक व पेट्रोल पंपों पर लोगों का आवाजाही शुरू हो गया। दुकानों के खुलने से आस पास के इलाकों से खरीदार भी जुटने लगे। स्थितियां भी समान होने लगी है, परंतु राहुल के घर व आस पास के इलाके में मातमी सन्नाटा के साथ मातमपुरसी का दौर जारी है।

राहुल जिस पेट्रोल पंप के बिक्री का पैसा जमा करने के दौरान अपराधियों के गोलियों का शिकार हुआ। वह पंप अभी भी बंद पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि उक्त पंप का कर्ताधर्ता इकलौते राहुल सिंह ही थे। जिनके नहीं रहने से पंप की सारी गतिविधियां ठप है। परिवार में और भी कोई व्यक्ति पंप को संभालने की स्थिति में फिलहाल नहीं है।

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