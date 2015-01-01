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कोरोना अपडेट:कोचस उर्दू मध्य विद्यालय की शिक्षिका की कोरोना से मौत, आठ नए पॉजिटिव

कोचसएक घंटा पहले
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  • बेटे से हुआ था संक्रमण, बेटा बीमारी से उबरने में सफल, मां की नहीं बचाई जा सकी जान

तीन सप्ताह पूर्व कोविड 19 से ग्रसित ऊर्दू मध्य विद्यालय की शिक्षिका की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गयी। शिक्षिका इंदिरा कुमारी उर्दू मध्य विद्यालय में हिन्दी शिक्षिका के पद पर पदस्थापित थी। परिजनों ने बताया कि तीन सप्ताह पूर्व ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। शिक्षिका को कोविड ग्रसित होने पर इलाज के लिए 16 अक्टूबर को जमुहार मेडिकल हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया था। हालात में सुधार नहीं होता देख उन्हें चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में ऱेफर कर दिया था।

जहां शिक्षिका का गहन चिकित्सा कक्ष में इलाज चल रहा था। लेकिन शिक्षिका कोरोना से जंग हार गयी। अंतत: उनकी मौत हो गयी। इस सबंध में शिक्षिका की पुत्री कन्या म वि की प्रधानाध्यापिका कंचन कुमारी ने बताया कि उनका भाई शिक्षक कहीं बाहर से इससे संक्रमित हुआ था, जिससे मां इसके जद में आ गयी। लेकिन भाई इस संक्रमण से उबरने में सफल रहा। शिक्षिका का दाह संस्कार पटना में ही किया गया। मौत की खबर आग की तरह फैली तो बीआरसी में शिक्षकों ने शोक व्यक्त किया।

11 मरीज स्वस्थ हुए: अब तक जिले भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6387 पहुंची

1264 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी

|जिले में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के आठ नए मरीज मिले हैं, जबकि 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब जिले भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6387 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 6213 पर पहुंच गया है। सक्रिय 133 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों के अलावा होम आइसोलेशन में चल रहा है। सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना के सिर्फ 08 नए मरीज मिले हैं जबकि 11 स्वस्थ होकर घर लौटे हैं।

सक्रिय मरीजों की संख्या 133 रह गई है, जिसमें से चार का इलाज सदर अस्पताल सासाराम, अनुमंडलीय अस्पताल डेहरी व बिक्रमगंज के अलावा एनएमसीएच पटना में चल रहा है, जबकि 129 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अबतक 302700सैंपल जांच के लिए संग्रहित किया गया है, जिसमें से 300883 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और 1264 सैंपल का रिपोर्ट आना बाकी है। सीएस ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के लिए बस इतनी राहत की बात है कि आइसोलेट होने वाले अधिकतर संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ठंड को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। साथ ही मास्क का प्रयोग जरूर करें। सेनेटाइजर भी यूज करें।

सीएस ने कहा- बढ़ाया जाए कोरोना जांच का दायरा

संझौली पीएचसी का निरीक्षण सीएस डॉ सुधीर कुमार ने किया। जिसमें पीएचसी की साफ-सफाई डॉक्टरों की उपस्थिति, दवा वितरण,आशा, एएनएम की उपस्थिति व बंध्याकरण अादि के बारे में जानकारी ली। सीएस ने प्रभारी डॉ सुधीर कुमार को निर्देश दिया कि कोरोना टेस्ट का दायरा बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच किया जाए। डाक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि काेरोना संक्रमण वायरस की जांच में कोताही न बरती जाए।

शिवसागर व नासरीगंज में 256 लोगों की हुई जांच

शिवसागर प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को 150 लोगों का कोरोना जांच किया गया। इस दौरान सभी लोगों का रिपोर्ट निगेटिव पाया गया। बीएचम प्रवीण कुमार ने प्रखंड के कोरोना अपडेट देते हुए बताया कि नींव और मोरिकप गांव में लोगों के स्वाब की जांच की गई। नासरीगंज में शुक्रवार को पीएचसी में कोरोना के जांच के लिए विशेष कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 106 लोगो की जांच की गई। जिसमे सभी रिपोर्ट निगेटिव पाया गया।

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