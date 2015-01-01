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दुस्साहस:सरेआम पोस्टऑफिस कर्मी से छिनतई, बाइक ले उड़े बदमाश

कोंच3 घंटे पहले
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कोंच थाना के अहियापुर-गुरारू पथ के खैरा गांव के पास शुक्रवार की शाम 4 बदमाशों ने औरंगाबाद के गोह से ड्यूटी कर लौट रहे पोस्टऑफिस कर्मी का मोटरसाइकिल छीन ली। इसके बाद पीड़ित कर्मी अंशुल रंजन ने शनिवार की सुबह कोंच थाने में पहुंचकर गोलू यादव, मंटू यादव, संदीप यादव एवं संतोष यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं जैसे ही उक्त लोगों को यह मालूम हुआ कि पोस्ट ऑफिस कर्मी के द्वारा बाइक छीनने का मामला दर्ज कराया गया है तो तुरंत एक प्राथमिकी पोस्टऑफिस कर्मी के खिलाफ भी आरोपित पक्ष के परिजन की ओर से दर्ज करा दी गई। इस संबंध में कोंच थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों तरफ से आवेदन दिया गया है। जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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