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जानकारी:किसानों को डीजल से जुड़ी दी गई जानकारी

कोंच3 घंटे पहले
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भारत पेट्रोल पंप के बैनर तले शनिवार को परसामां मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर किसान मेला का आयोजन किया गया। मेला में किसानों को डीजल की जांच से जुड़ी जानकारी दी गई। पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर सूर्यवंश सिंह एवं भारत पेट्रोल पंप के सेल्स मैनेजर प्रशांत कुमार ने बताया कि सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय एवं शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है साथ ही उन्होंने कहा कि अभी के नोजल पूरी तरह ऑटोमेटिक है। अगर किसी कारण से तेल कम दिया जाता है या तेल में मिलावट है तो ऑटोमेटिक ही मशीन लॉक हो जाता है साथ ही बीच-बीच में मापतौल के इंस्पेक्टर द्वारा नोजल को चेक कर सही मात्रा में तेल उपलब्ध हो रहा है, या नहीं इसकी जांच भी कराई जाती है। उन्होंने लोगों से कार्ड के माध्यम से तेल लेने को कहा। मौके पर पेट्रोल पंप के मैनेजर कनक शर्मा, जेपी शर्मा, सुनील कुमार, चंदन कुमार, प्रमोद कुमार, नॉलेस कुमार आदि मौजूद थे।

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