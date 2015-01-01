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परेशानी:महंगाई की मार झेल रही जनता लोगों की थालियों से दूर हुईं हरी सब्जियां

कुदरा3 घंटे पहले
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  • सब्जियों के अलावा सरसों के तेल व दाल की कीमत में भी भारी उछाल

बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता चिंतित है। क्योंकि रोजमर्रा की चीजें की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। शाम सुबह प्रत्येक घरों में बनने वाले भोजन सामग्री की सभी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ रहा है। जो आम जनता अपने झोला भरकर सब्जी ले जाते थे,आज बढ़ती कीमत को देखकर सब्जियों की कीमत पूछते ही मुंह मोड़ के पीछे हट जाते हैं।

काफी सोचने के बाद पाव-आधा किलो या अधिकतम किलो कुछ लोग सब्जियां खरीद रहे हैं। नहीं तो अधिकतर लोग नमक मिरर्चा के साथ में भोजन करने को मजबूर हो चुके हैं। कुदरा में इन दिनों सब्जियों की कीमतों में ₹50 से ₹70 प्रति किलो परवर, करेला, भिंडी या गोभी हो या मिरचा महंगे कीमतों में मिल रहे हैं। आलू की कीमत भी ₹40 प्रति किलो के आसपास मिल रहे हैं।

इतना ही नहीं इन सब्जियों के अलावे प्रतिदिन घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं में शामिल सरसों तेल की कीमत में भी उछाल है जो ₹150 प्रति किलो की दर से तो दाल की कीमतों में भी उछाल देखी जा रही है। अरहर के दाल भी करीब ₹140 किलो के हिसाब से मिल रही है तो दूसरी और चना की दाल 75 से ₹80 किलो बाजार और मिल गई है की बढ़ती कीमतों पर सरकार द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

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