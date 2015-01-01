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दुस्साहस:लालगंज बाजार में बाइक सवार युवक ने महिला पर किया जानलेवा हमला

लालगंज4 घंटे पहले
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  • युवक ने चाकू से महिला पर किया वार, घटना में वह बाल-बाल बची

तिनपुलवा चौक के पास उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक महिला पर बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला किया। हालांकि, इस हमले में महिला बाल बाल बच गयी। महिला इस घटना से घबराई महिला मौके पर ही बेहोश हो कर गिर पड़ी। वहां लोगों की भीड़ जुट गई। होश में आने के बाद महिला की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के हांसी मलाही गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह की पत्नी रूबी देवी के रूप में हुई। पीड़ित महिला ने बताया मुजफ्फरपुर जिला के तुर्की ओपी के रसूलपुर पट्टी निवासी विकास कुमार ने चाकू से उस पर जानलेवा हमला किया।

तभी वह खुद को बचाने के क्रम में गिर पड़ी और बेहोश हो गयी। महिला ने बताया कि आरोपी लालगंज बाजार में काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। लोगों ने घटना की सूचना लालगंज पुलिस को दी। तभी महिला के परिजन भी वहाँ पहुँच गए। इसके बाद पुलिस मौके से एक चाकू जब्त कर उसे अपने साथ ले गयी। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला ने बताया कि आरोपी युवक उसके घर एलआईसी का एजेंट बनकर पहुंचा था। उसने महिला दो लाख रुपये भी ठगा था। मामले में तकरीबन एक सप्ताह पूर्व महिला ने भगवानपुर थाने में उस युवक के खिलाफ एफआईआर भी करा चुकी है।

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