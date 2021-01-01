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वितरण:जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण

लालगंज7 घंटे पहले
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नगर परिषद के वार्ड नम्बर-02 में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। वार्ड नम्बर के पार्षद मो शमशाद ने भीषण ठंड के मद्देनजर अपने वार्ड के लगभग 120 निर्धन असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद मो शमशाद ने कहा कि निर्धन और असहायो की सेवा करना मनुष्य का परम धर्म है। मौके पर समाजसेवी नन्हे खान आदि थे।

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