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गिरफ्तारी:लालगंज में 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

लालगंज7 घंटे पहले
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समकालीन अभियान में लालगंज पुलिस फरार चल रहे वारंटियों समेत 06 लोगो को गिरफ्तार कर लिया। जिसे रविवार को भेजा जेल दिया गया। इस संबंध में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह लालगंज थानाध्यक्ष विप्लव कुमार ने बताया कि केस मामले में वफ़ापुर शर्मा गांव निवासी नथुनी सिंह के तीन पुत्रो मिंटू सिंह, पिंटू सिंह एवं शशिभूषण सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अलग अलग स्थानों से अलग अलग मामले के तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन्हें जेल भेज दिया गया।

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