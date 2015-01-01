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आयोजन:शिक्षासेवक से विधायक बने प्रफुल्ल मांझी को दी बधाई

मदनपुर4 घंटे पहले
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मदनपुर प्रखंड के शिक्षा सेवक संघ ने लखीसराय जिला के सिकंदरा विधानसभा से विधायक बने प्रफुल्ल मांझी को बधाई दी है। संघ के मीडिया प्रभारी उदय कुमार शिकारी, प्रखंड अध्यक्ष राम रजक, जिलाध्यक्ष रामकेवल रजक सहित अन्य ने बताया कि प्रफुल्ल मांझी शिक्षा सेवक के पद पर सिकंदरा में कार्यरत थे। वह अपने क्षेत्र में शुरू से लोगों के प्रति जनता से हर कार्य में हाथ बटाने का काम किया करते थे।

कुछ दिन पहले प्रफुल्ल मांझी शिक्षा सेवक के पद से इस्तीफा देकर लोगों की सेवा में लगे रहें तथा हम पार्टी सेकूलर के लखीसराय जिलाध्यक्ष बने। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने उन्हें सिकंदरा से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। जिसके बाद उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज किया। मदनपुर प्रखंड के शिक्षा सेवक संघ ने शिक्षा सेवक से विधायक तक के सफर तय करने पर प्रफुल मांझी को बधाई दिया।

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