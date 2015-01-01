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विवाद:जमीन विवाद में हुई मारपीट, 10 जख्मी

मदनपुर3 घंटे पहले
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शनिवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडा चला। जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए। घटना सलैया थाना क्षेत्र के राजा बिगहा गांव की है। जख्मियों में उसी गांव निवासी युगेश यादव, अशरफी यादव, सुजीत यादव, लालसा कुमारी, रुबी देवी, सत्येन्द्र यादव, नगीना देवी, सुमीना देवी, नन्दु यादव व सुनिता देवी शामिल है। घटना के बाद जख्मियों को इलाज के लिए मदनपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां सभी इलाज किया गया। मारपीट में जख्मी युगेश यादव और अशरफी यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

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