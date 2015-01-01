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धमकी:मुखिया की हत्या के बाद अब पूरे परिवार को जान मारने की धमकी

महाराजगंजएक घंटा पहले
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  • गांव पहुंचकर पुलिस अधिकारी ने ली घटना की जानकारी, चल रही जांच

बलऊं पंचायत के दिवंगत मुखिया सुनील कुमार सिंह के परिवार समेत इकलौते पुत्र सुमित कुमार सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बारे में श्री सिंह ने बताया कि उनके दरवाजे पर पूरे परिवार समेत जान से मारने की धमकी भरा पोस्टर चिपकाया गया है। इसपर लिखा गया है कि केस उठा लो, नहीं तो जिस तरह तेरे बाप को दौड़ाकर मरवाया है उसी तरह तुमको भी मरवाऊंगा। पोस्टर में राजपूत समाज को भी धमकी दी गई है। इस बाबत परिवार के लोगों ने पुलिस से जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

धमकी के बाद दहशत में
धमकी भरा पोस्टर साटने के बाद से परिवार के लोग दहशत में हैं। बताते चलें कि मुखिया के दो पुत्री तथा एक पुत्र है। एक पुत्री कि शादी हो गयी है। एक पुत्री व एक नाबालिग पुत्र सुमित दसवीं का छात्र है। दिवंगत मुखिया के घर पर धमकी भरा पोस्टर चिपकाने की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची।

क्या है मामला
बलऊं के मुखिया लेरूआ गांव के मुखिया सुनील सिंह की हत्या 27 सितंबर को करसौत नहर पुल पर दिनदहाड़े गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले में सुमित ने गांव के ही मुखिया प्रत्याशी प्रदीप यादव, तक्कीपुर पंचायत के मुखिया पति सुनील कुमार राय तथा पूर्व मुखिया रसुलपुर के सत्येन्द्र यादव को नामजद किया है। पुलिस ने तक्कीपुर के मुखिया पति सुनील राय को कोडरमा के एक होटल से गिरफ्तार किया व रसुलपुर के पूर्व मुखिया सत्येन्द्र यादव को छपरा के उनके निजी मकान से गिरफ्तार किया था।

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