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खरीदारों की भीड़:धनतेरस को लेकर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़

महनार4 घंटे पहले
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धनतेरस को लेकर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़ और सड़क पर भारी ट्रैफिक के कारण महनार बाजार में लोग घंटों यातायात जाम से जूझते रहे। ऐसे तो महनार बाजार में जाम की समस्या महनार के लोगों के लिए रोजमर्रा की बात हो गई है। धनतेरस की खरीदारी के कारण गुरुवार को बाजार में लोगों की भारी भीड़ रही। इस कारण महनार नगर के सभी मुख्य मार्गों गंगा महनार-हाजीपुर रोड, घाट रोड, न्यू रोड, स्टेशन रोड में भयंकर यातायात जाम रहा। वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। खरीदारी को लेकर लोगों का हुजूम बाजार में उमड़ने से जहां रौनक बढ़ी रही।वहीं जाम लगने से लोग हलकान रहे।पर्व को लेकर हर तरफ दुकानों के आगे स्टॉल लगाए जाने एवं सड़क किनारे स्टॉल लगाए जाने के कारण यह जैम की स्थिति ज्यादा गम्भीर हो गई। दुकानदारों ने पर्व को देखते हुए अपनी मिठाई, पटाखे, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा तथा बर्तन की दुकानों से लेकर फूलों की दुकान तक को सड़क पर ही सजा दिया है। सड़क किनारे स्टॉल सजाने के कारण सड़कें संकरी होने के कारण लोग जाम से जूझते दिखे।

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