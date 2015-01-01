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अभियान:मकेर में मास्क जांच अभियान चलाया

मकेरएक घंटा पहले
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कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिसको लेकर मकेर के महावीर चौक पर बीडीओ अविनाश कुमार, सीओ सहदुल हक एवं पुलिस पदाधिकारी ने सघन मास्क जांच अभियान चलाया। जिसमे बिना मास्क पहने पदाधिकारियों ने 50 लोगों को पकड़ा। जिनका चालान काटा आया और इनसे 2500 रुपए की वसूली किया। चालान के एवज में पदाधिकारियों ने सभी को मास्क दिया एवं इसे लगाने के लिए कहा।

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