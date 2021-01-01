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चुनाव:2 फरवरी तक नामांकन, पैक्स के रिक्त 9 पदों पर होगा चुनाव

मकेरएक घंटा पहले
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बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स की चुनाव कराने की तिथि घोषणा के निर्देश पर प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी स बीडीओ अभिनाश कुमार के नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव कराने की पहल शुरू कर दिया गया है। बीडीओ अभिनाश ने बताया कि मकेर प्रखंड के आठ पंचायतों में 9 पैक्स सदस्य पद रिक्त पड़ा है। जिसके लिए 30 जनवरी से 2 फरवरी तक नामांकन की तिथि निर्धारित किया गया है। नामांकन के पहले दिन एक भी नामांकन पर्चा दाखिल नही किया गया। बीडीओ ने बताया कि भाथा में एक तारा अमनौर पांच तथा लच्छी कैतुका तीन पंचायत के कुल 9 सदस्यों के लिए 20 मतदान केंद्रों पर चुनाव होना है। तीन तथा चार फरवरी को स्क्रूटनी पांच फरवरी को नाम वापसी तथा सिंबल वितरण होगा।
15 फरवरी को मतदान
15 फरवरी को मतदान तथा शाम 6 बजे से मतगणना किये जाने की बातें कही। बीडीओ ने बताया कि नामांकन पर्चा दाखिल के लिए प्रखंड कार्यालय में अलग अलग काउंटर बनाया गया है। ताकि नामांकन के लिए अाए सदस्यों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं।

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