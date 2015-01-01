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जब्त ट्रक:वन विभाग की नर्सरी पर हमला, 8 कर्मियों की पिटाई, फायरिंग कर ले गए जब्त ट्रक

मखदुमपुर6 घंटे पहले
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  • बुधवार देर रात अपराधियों ने विशुनगंज ओपी के बराबर पहाड़ के पास गायघाट में घटना को दिया अंजाम

विशुनगंज ओपी क्षेत्र अंतर्गत बराबर पहाड़ की तलहटी में गाय घाट के समीप वन विभाग द्वारा बनाए गए स्थाई नर्सरी पर बुधवार की रात अज्ञात हमलावरों ने हमला कर वहां तैनात आठ वन कर्मियों को घायल कर दिया। इसके बाद वन विभाग द्वारा पकड़े गए हाइवा ट्रक को छुड़ाकर अपने साथ ले भागे। कर्मियों में भय व दहशत बनाने के लिए हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग भी की। देर रात हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के बड़े अधिकारी के साथ-साथ स्थानीय पुलिस में भी खलबली मच गई।

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात वाणावर स्थित वन विभाग के स्थाई नर्सरी में अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया एवं दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई राउंड फायरिंग भी की। हमलावरों ने वहां मौजूद वनरक्षी अखिलेश कुमार एवं गोपाल कुमार, मजदूर रामकृपाल यादव, रामजन्म कुमार, विनोद पाल, छोटू कुमार, रामकिशोर यादव एवं विजय यादव को मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद वे लोग वहां खड़े हाइवा ट्रक को अपने साथ ले भागे।

घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के रेंजर विजेंद्र कुमार घटनास्थल पहुंचे एवं सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल मखदुमपुर लाया। इसके बाद चिकित्सकों ने दो मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद रेफर कर दिया तथा अन्य का इलाज रेफरल अस्पताल में किया गया। रेंजर विजेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 5 नवंबर को वाणावर पहाड़ी इलाका में बालू लदे ट्रक को विभाग के द्वारा पकड़ा गया था। ट्रक नर्सरी के समीप ही लगा था। ट्रक को छुड़ाने के लिए अज्ञात हमलावरों ने बुधवार की रात नर्सरी पर हमला कर आठ कर्मियों को घायल कर दिया।

एक नामजद और 45 अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर
बिक्री के लिए रखे पौधे और रकम भी ले भागे बदमाश
बताया जा रहा है कि हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की एवं बिक्री हुए पौधे के रकम भी ले भागे। हमलावरों ने जब्त ट्रक को भी जबरन छुड़ा ले भागे। इस संदर्भ में वन प्रसार पदाधिकारी द्वारा विसुनगंज ओपी में प्राथमिकी हेतु आवेदन भी दिया गया है। ओपी प्रभारी अनिल चौधरी ने बताया कि पुलिस ने आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उन्होंने बताया कि आवेदन में एक नामजद एवं 45 अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं।

बालू के धंधे को लेकर होते रहे हैं हमले
हुलासगंज, बराबर पर्यटक थाना और विशुनगंज ओपी क्षेत्र के इलाके से फल्गू नदी गुजरी है। नदी के किनारे बसे गांव के आसपास से बालू के अवैध खनन का धंधा जोरों पर चलता है। बालू के धंधे को रोकने के लिए जब भी स्थानीय पुलिस या खनन विभाग के अधिकारी हाथ डालते हैं, तब-तब अधिकारियों को बालू माफियाओं का शिकार बनना पड़ता है। इस घटना से पहले भी पुलिस कर्मी व खनन विभाग के अधिकारी पर कई बार हमला हो चुका है।

खिरौटी गांव के समीप से बालू लदा ट्रैक्टर जब्त
घोसी| जिला खनन पदाधिकारी ने घोसी थाना क्षेत्र के खिरौटी गांव के समीप से बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि घोसी पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी कर खिरौटी गांव के समीप से ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस बल को देखकर ट्रैक्टर चालक भागने में सफल हो गया। जब्त किए गए ट्रैक्टर को घोसी थाने लाकर मालिक, चालक एवं ट्रैक्टर के ऊपर अवैध खनन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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