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गिरफ्तारी:शराब के साथ आजाद बीघा से महिला धरायी

मखदुमपुरएक घंटा पहले
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मखदुमपुर थाने की पुलिस ने आजाद बिगहा गांव में छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब के साथ महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया। मखदुमपुर थाना अध्यक्ष रंजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली के आजाद बिगहा गांव में शराब का कारोबार चल रहा है। सूचना के आलोक में छापेमारी के दौरान शराब धंधे में लिप्त महिला राजमणि देवी को दस लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर शराब जब्त कर महिला धंधेबाज को जेल भेज दिया गया।

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