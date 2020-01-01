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डॉक्टर ही कतरा रहे वैक्सीन लेने से:प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का 23 को आया था नंबर; तब आए नहीं, अब निकले कोरोना पॉजिटिव

पटनाएक घंटा पहले
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  • कोरोना जैसे लक्षण पहले से थे, लेकिन नहीं दिखाई संवेदनशीलता
  • जब स्वाद सुगंध गया तो कराई RT-PCR जांच

वैक्सीन लेने में डॉक्टरों की आनाकानी की पोल खुल रही है। अस्पताल के प्रभारी भी वैक्सीन लेने में पीछे भाग रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनेर के प्रभारी भी वैक्सीन नहीं लिए। स्वास्थ्य केंद्र को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और 23 जनवरी को उनका नंबर भी आया था, लेकिन वह नहीं आए। अब बुधवार को RT-PCR कराया तो संक्रमण की पुष्टि हुई है।

सूची में नाम आने के बाद भी नहीं आते डॉक्टर
Co-Win पोर्टल पर नाम आने के बाद भी डॉक्टर और अन्य जिम्मेदार वैक्सीन लेने से कतराते हैं। यही कारण है कि अस्पताल के अन्य कर्मचारी भी वैक्सीन लेने में आगे नहीं आ पाते हैं। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जो प्रभारी हैं या फिर किसी विभाग के इंचार्ज हैं। सूची में नाम आने के बाद डॉक्टर कोई न कोई बहाना कर देते हैं। कोई दवा खाने की बात करता है तो कोई बुखार होने की बात करता है।

वैक्सीनेशन में मनेर PHC की स्थिति रेड जोन में
पटना में 17 सेंटर पर वैक्सीनेशन हो रहा है। इसमें मनेर PHC की स्थिति तो काफी खराब है। जिला प्रशासन ने तो वैक्सीनेशन की रिपोर्ट में इसे रेड जोन में रखा है। यहां अब तक मात्र 36 प्रतिशत कुल वैक्सीनेशन हुआ है। आलम यह है कि 23 को 100 का टारगेट था, जिसमें मात्र 40 हेल्थ वर्करों ने ही वैक्सीन ली है। PHC के प्रभारी डॉ ज्ञान रतन ने भी सूची में नाम आने के बाद 23 जनवरी को वैक्सीन नहीं ली थी। आंकड़ों की बात करें तो 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के शुभारंभ से आज तक कुल लक्ष्य 500 का दिया गया था, जिसमें मात्र 180 हेल्थ वर्करों ने टीकाकरण कराया है।

पहले वैक्सीन नहीं ली, अब बोल रहे सर्दी की बात
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनेर के प्रभारी डॉ ज्ञान रतन से जब दैनिक भास्कर ने बात की तो पता चला कि शनिवार को उन्हें वैक्सीन लेनी थी, लेकिन वह नहीं आए थे। डॉ ज्ञान रतन का कहना है कि शनिवार को सर्दी थी दवा खा रहे थे, इस कारण वह वैक्सीन नहीं लिए। प्रभारी का कहना है कि मंगलवार की रात गंध और स्वाद में समस्या आई तो वह सुबह अस्पताल आकर पहले RT-PCR कराए तो पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डॉ ज्ञान रतन का कहना है कि इसकी सूचना उन्होंने सिविल सर्जन डॉ विभा कुमारी सिंह को दे दी है। सिविल सर्जन ने उन्हें कोविड के नियमों का पालन करने की सलाह दी है।

लक्षण था तो क्यों नहीं कराई जांच
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ ज्ञान रतन को अगर शनिवार को ही सर्दी-बुखार व कोरोना से मिलते-जुलते लक्षण थे तो क्यों नहीं जांच कराए, यह बड़ा सवाल है। डॉक्टर को तो ऐसे मामले में संवेदनशील रहना चाहिए। इस दौरान वह अस्पताल में आए और वैक्सीनेशन में भी रहे। अब किस-किस के संपर्क में आए, यह पता लगा पाना काफी मुश्किल है।

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