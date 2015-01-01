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दु:साहस:मांझा में चोरों ने मचाया उत्पात, एक ही रात नौ दुकानों का ताला तोड़कर की चोरी

मांझाएक घंटा पहले
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  • एक घंटे तक चोर बाजार में करते रहे चोरी, जांच में जुटी पुलिस

मांझा के कोइनी बाजार में चोरों ने एक घंटे के अंदर 9 दुकानों का ताला तोड़कर दो लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति चुरा कर फरार हो गए।सुबह दुकान का ताला टूटा देख दुकानदारों के होश उड़ गए।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच की । पुलिस के अनुसार चोरी की घटना में स्थानीय चोरों की भूमिका है।
पहली घटना - आटा तक लेे गए चोर
चोरों ने सबसे पहले योगेंद्र साह के आटा चक्की का ताला तोड़कर दुकान में रखे आटा के बोरे को लेकर चले गए।यहां पर उन्हें पैसा नहीं मिला तो जो भी आटा रखा गया। उस साथ लेकर चले गए।
दूसरी घटना - किराना दुकान से लेे गए पांच हजार के सामान
चोरों ने किराना दुकान को अपना निशाना बनाया।जहां दुकान में रखा पांच हजार रुपए चुरा कर फरार हो गए। यहां पर चोरों ने कई सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

पान दुकान से लेकर किराना दुकान तक को बनाया निशाना, दुकानदारों में भारी आक्रोश
तीसरी घटना - दवा दुकान से 10 हजार की चोरी
चोरों ने डॉक्टर शिवजी यादव के दावा दुकान के ताला तोड़कर 10 हज़ार नगद चुरा कर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने लिखा कि दवा दुकान से कुछ दवा लेे जा रहे है ।जो बीमार लोगों को दिया जाएगा।

चौथी घटना - चूड़ी दुकान को भी चोरों ने बनाया निशाना
चोरों ने कोइनी गांव के मोख्तार चुड़िहार के चूड़ी दुकान का ताला तोड़कर 15 सौ रुपया के समान चुराकर फरार हो गए।

पांचवीं घटना - साइकिल दुकान का तोड़ा ताला
भैषही कोडर गांव के कमलेश शर्मा की साइकिल दुकान के ताला तोड़कर 5 नकद मधुसरया गांव के राजेन्द्र राम के पान दुकान की ताला तोड़कर 11 सौ नकद और समान, कोइनी के हृदया सहनी के डीजल दुकान से 1500 सौ नगद 500 सौ रुपया के डीजल मधुसरया गांव के डॉक्टर शिवजी यादव के दावा दुकान के ताला तोड़कर 10 हज़ार नगद सुदा साह टोला के जीतन पटेल के होटल का ताला तोड़कर नकद दो हजार और एक तीन हजार के गैस सिलेंडर चोरी कर चोर लापता हो गए

घर का ताला तोड़ लाखों की चोरी, पूछने पर मारपीट कर किया घायल
भोरे| दमकिया गांव में एक घर का ताला तोड़कर उसमें से पांच लाख की चोरी कर ली गयी। घटना की जानकारी होने के बाद गृह स्वामी ने जब इसकी जानकारी अपने भाई और उसके परिवार से लेनी चाही, तो उक्त लोगों ने गृह स्वामी और उसके पूरे परिवार को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मारपीट में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुयी है. जिसका इलाज गोरखपुर में चल रहा है।बताया जाता है कि दमकिया गांव निवासी अवधेश मिश्रा के घर के कमरे का ताला टूटा हुआ था और उस में रखा सारा सामान चोरी कर लिया गया था।
जो सामान चोरी गया था उसमें एक लाख नकद सहित चार लाख रुपए मूल्य के गहने भी शामिल थे। चोरी की जानकारी मिलने पर अवधेश मिश्रा ने अपने भाई अनिल मिश्रा से जब इसकी जानकारी लेनी चाही, तो अनिल मिश्रा और उनके चारों लड़के ने मिलकर अवधेश मिश्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में कुल तीन लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल लाया गया। जहां से एक की स्थिति को गंभीर देख कर उसे गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है।

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