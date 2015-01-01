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चोरी:गड्‌ढे में गिरे साथी को बचाने गए , बाइक चोरी

मांझी4 घंटे पहले
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मांझी बरौली मुख्य मार्ग पर बुधवार शाम नरपलिया व कबीरपार के बीच एक बाइक की चोरी कर ली गई। घोरहट मठिया निवासी बाइक चालक धर्मेंद्र कुमार मधुकर ने मांझी थाने में लिखित आवेदन दिया है। धर्मेंद्र कुमार मधुकर और उनके एक साथी अलग-अलग बाइक से एकमा से गांव लौट रहे थे। तभी मधुकर ने साइड लुकिंग ग्लास में देखा कि उनके पीछे आ रहे साथी बाइक के साथ सड़क पर बने गड्ढे में गिर गए। उसके बाद आनन-फानन में उन्होंने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर कुछ दूरी पर गिरे अपने साथी को उठाने चले गए।

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