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हादसा:मंसूरचक के गुरदासपुर में बोलेरो की ठोकर से चार वर्षीय बच्चे की मौत

मंसूरचक2 घंटे पहले
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मंसूरचक थाना क्षेत्र में दलसिंहसराय पिपरा पीडब्ल्यूडी पथ पर गुरदासपुर भठ्ठा चौक के समीप गुरुवार को बोलेरो गाड़ी के ठोकर से चार वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना अंतर्गत चिकनौटा निवासी मो आरजू का पुत्र मो फैजान के रूप में की गई। मृतक अपनी मां के साथ ननिहाल गुरदासपुर में ही रहता था।घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फैजान अपनी नानी जाहिदा खातून के साथ भठ्ठा चौक के समीप सङक पार कर घर की ओर आ रहा था तभी मंसूरचक के तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो गाङी ने ठोकर मार दिया जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ठोकर मारने के पश्चात बोलेरो चालक गाड़ी लेकर फरार होने में सफल रहा।घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक अपने मां पिता का इकलौता पुत्र था। परिजनों ने बताया कि पीङित परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है और मृतक के पिता बाहर रहकर मजदूरी करता है। मृतक की मां रवाना खातून शव से लिपट कर दहारें मारकर रो रही थी और बार बार बेहोश भी हो रही थी। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया।

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