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कार्यक्रम:मंसूरचक में प्राथमिक शिक्षक संघ का सम्मेलन सम्पन्न

मंसूरचक5 घंटे पहले
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  • एकता में ही बल है और सभी शिक्षक एवं शिक्षिका मंसूरचक में एकता बद्ध हैं

मंसूरचक प्रखंड क्षेत्र के उर्दू मध्य विद्यालय गुरदासपुर में बुधवार को प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रखंड सम्मेलन सह चुनाव जिला पर्यवेक्षक प्रधान सचिव उमेश प्रसाद सिंह की उपस्थिति में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व एच एम शैलेन्द्र कुमार सिंह व मंच संचालन एच एम सह डीडीओ अशोक कुमार चौधरी ने किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव उमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एकता में ही बल है और सभी शिक्षक एवं शिक्षिका मंसूरचक में एकता बद्ध हैं इसलिए शिक्षकों द्वारा संघर्ष का परिणाम अच्छा रहता है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान करवाने, समय पर शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिये जाने, बंद किये गये महंगाई भत्ता को शीघ्र चालू करवाने, पुरानी पेंशन को लागू करने, नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिये जाने सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलनरत है।

उन्होंने कहा कि यह आंदोलन एक न एक दिन रंग लायेगा ही और सरकार को शिक्षकों के नजदीक घुटना टेकना होगा। सम्मेलन में सर्वसम्मति से संघ का प्रखंड अध्यक्ष उत्क्रमित मध्य विद्यालय धकजरी के एच एम सुरेन्द्र पासवान, सचिव मध्य विद्यालय जमालदीपुर के एच एम रंजीत कुमार चौधरी व कोषाध्यक्ष सिंकदर प्रसाद को चुना गया।

संघ के सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को उपस्थित शिक्षकों ने फूल माला पहना कर स्वागत किया। सम्मेलन को सेवानिवृत शिक्षक अरूण कुमार राय, सऊद आलम, प्रवीण कुमार झा, नरेशचन्द भारती, अबुल हसन, रामकुमार चौधरी अन्य ने संबोधित किया।

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