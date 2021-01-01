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गिरफ्तारी:मशरक में जुआ खेलते 5 गिरफ्तार, कई फरार

मशरकएक घंटा पहले
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मशरक थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा के निर्देश पर पुलिस गश्ती दल ने सअनि ओमप्रकाश यादव के नेतृत्व में मशरक-जैथर पथ पर जिन्न बाबा स्थान के नजदीक तिरपाल बिछाकर बड़ी संख्या लोगो का जमावड़ा देख पुलिस ने वाहन रोका। इधर पुलिस वाहन देख लोग भागने लगे जिसमें से 5 को पुलिस के जवानों ने खदेड़कर दबोच लिया। मौके पर ग्लेमर बाइक, 2 हजार 785रुपया नकद, गुटखा सिगरेट , दो पैकेट ताश, तिरपाल सहित अन्य सामान जब्त किया गया।

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