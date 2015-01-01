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जांच में जुटी पुलिस:पेड़ की डाली काटने के विरोध पर मां व बेटी को पीटा, जख्मी

मशरकएक घंटा पहले
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  • मामला मशरक के पकड़ी का, जांच में जुटी पुलिस

मशरक थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में परमेश्वर ठाकुर के खेत में अमरूद के पेड़ लगा था पेड़ के डाली पट्टीदार सुरेन्द्र ठाकुर के द्वारा काटा जा रहा था। तो उषा देवी 45 वर्ष पति परमेश्वर ठाकुर ने डाली काटने पर विरोध किया। तब तक सुरेन्द्र ठाकुर हाथ में कुल्हाड़ी लिए उषा देवी के हाथ पर प्रहार कर दिया। हाथ जख्मी होते ही महिला खेत में गिर पड़ी तब तक उषा देवी की पुत्री बेवी कुमारी 18 वर्षीय आई अपने माँ को बचाने के लिए तो उस लड़की को भी मार कर जख़्मी कर दिए। आनन फानन में मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुची, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. अनंत नारायण कश्यप द्वारा इलाज किया गया। घटना के बाद घायल महिला अस्पताल में इलाज के दौरान थाना में एक आवेदन देकर सुरेन्द्र ठाकुर को आरोपित की है। थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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