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शराब जब्त:पुलिस ने भारी मात्रा में की शराब जब्त

मेसकौरएक घंटा पहले
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सीतामढ़ी पुलिस ने वाहन चैकिंग के दौरान बुधवार को करीब 70 लीटर अवैध महुआ शराब मोटरसाइकिल के साथ बरामद किया। थानाध्यक्ष शिशुपाल कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के जरहिया नदी घाट के किनारे वाहन चैकिंग अभियान के दौरान एक बाइक से करीब 70 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया। शराब कारोबारी वाहन चैकिंग होता देख शराब छोड़कर भाग निकला।

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