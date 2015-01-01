पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ट्रैक्टर जब्त:चंधरिया पुल के पास बालू लदा ट्रैक्टर जब्त

मोदनगंज2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ओकरी ओपी की पुलिस शनिवार को अवैध तरीके से बालू लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त कर ओपी ले आई। ओपी प्रभारी चन्द्रशेखर कुमार ने बताया कि चनधरीया पुल पर बालू माफियाओं के खिलाफ जांच अभियान में एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। पुलिस को पास आता देख ट्रैक्टर का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जिला खनन पदाधिकारी अरुण कुमार चौधरी ने गाड़ी,चालक एवं मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें