पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चोरी:24 वेपर लाइटों को चुराकर हो गए फरार

मोहनियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

इन दोनों मोहनिया में चोरों का हौसला बुलंद है। चोरी की घटनाएं लगातार घट रही है जिससे आमजन परेशान हैं। बीते बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने मोहनिया नगर के वार्ड संख्या तीन स्थित बाईपास रोड में नगर पंचायत द्वारा लगाये गये 24 वेपर लाइटों को चोरी कर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनिया नगर के वार्ड 3 डडवा बाईपास रोड में कुल 12 पोलों पर नगर पंचायत द्वारा 24 वेपर लाइट लगाए गए थे। बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने कुल 24 पेपर लाइटों को चोरी कर आसानी से रफूचक्कर हो गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें