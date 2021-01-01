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कार्रवाई:पुलिस पर गोलीबारी करने के आरोपित के घर की गई कुर्की-जब्ती की कार्रवाई

मोहनिया7 घंटे पहले
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  • पिछले वर्ष दिवाली में डीजे बजाने पर हुआ था विवाद, बदमाशों ने की थी फायरिंग

बीते वर्ष लक्ष्मी पूजा के दौरान मोहनिया थाना पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनिया थाना क्षेत्र के भिटी गांव निवासी राकेश पासवान के विरुद्ध मोहनिया पुलिस पर फायरिंग करने को लेकर कांड संख्या 463/ 2019 के तहत मामला दर्ज है।

उक्त आरोपी बीते वर्ष लक्ष्मी पूजा के दिन डीजे बजाने के सवाल पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में फायरिंग किया था जिसमें एक पक्ष के एक युवक घायल भी हुआ था। जब पुलिस मामले की जांच करने उक्त गांव पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर भी फायरिंग की और फरार हो गया था। काफी दिनों से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी करती रही मगर सफलता हाथ नही लगा।

आरोपी ने समर्पण नहीं किया तो पुलिस ने पिछले दिनों उसके घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार भी चिपकाया था। रविवार को पुलिस ने उक्त आरोपी के घर कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती की। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राम कल्याण यादव ने बताया कि भीटी गांव निवासी राकेश पासवान पर गोली चलाने को लेकर आरोप है, जिसके तहत थाने में मामला दर्ज है।

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