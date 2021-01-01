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हादसा:सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल, रेफर

मोहनिया4 घंटे पहले
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जीटी रोड पर बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनिया नगर के वार्ड संख्या 16 निवासी पंकज साह बुधवार को अपने बाइक पर सवार होकर जीटी रोड के रास्ते कुदरा जा रहा था, जैसे ही वह मुठानी के समीप पहुंचा था कि अचानक पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक बाइक को ओभर कर जैसे ही आगे बढ़ था कि अचानक सामने से आ रहा है एक साइकिल सवार को बचाने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को मोहनिया के अनुमंडलीय अस्पताल लाया।

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