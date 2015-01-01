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त्योहार:छठ पूजा के 3 दिन पूर्व से सभी फल व्यवसाई जगजीवन मैदान में दुकान लगाएंगे

मोहनिया3 घंटे पहले
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शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीएम अमृषा बैंस के अध्यक्षता में फल व्यवसायियों के साथ बैठक हुई। बैठक में डीएसपी रघुनाथ सिंह, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवजी के अलावे काफी संख्या में फल व्यवसाई मौजूद रहे।

बैठक के दौरान एसडीएम ने फल विक्रेताओं से कहा कि छठ के 3 दिन पूर्व से ही सभी फल विक्रेता नगर के जगजीवन मैदान में दुकान लगाएंगे किसी भी सूरत में सड़क के किनारे फल दुकान लगाना वर्जित रहेगा। एसडीएम ने स्टुअरगंज बाजार में लगने वाली सब्जी दुकानों पर सख्ती अख्तियार करते हुए कहा कि स्टूबरगंज बाजार में किसी भी सूरत में सब्जी दुकान नहीं लगेगी।

सब्जी दुकानदारों के लिए नगर के दो जगह पर चयनित किया गया है। स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी में 75 सब्जी दुकानदार अपनी दुकान लगाएंगे। शेष सब्जी दुकानदार रेल ऊपरी पुल के नीचे सब्जी की दुकान लगाएंगे। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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