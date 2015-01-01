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पहल:बच्चों को पोलियो की खुराक 29 से मिलेगी

मोहनियाएक घंटा पहले
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शहर के अनुमंडल अस्पताल में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ एके दास के अध्यक्षता में गुरुवार को पल्स पोलियो कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। 29 नवंबर से शुरू होने वाले प्लस पोलियो कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर रोड मैप तैयार की गई। उपाधीक्षक ने बताया कि 29 नवंबर से शुरूू होने दूसर चरण के प्लस पोलियो अभियान में प्रखंड के अंतर्गत 100 टीमों की तैनाती की जाएगी जो गांव में घर-घर जाकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाएंगे।
घर घर भ्रमण करने व माइक्रो प्लान बताया गया
इस दौरान सभी उपस्थित सुपरवाइजरो को घर घर भ्रमण करने व माइक्रो प्लान के बारे में बताया गया। उपाधीक्षक ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रखंड में करीब 40 हजार बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच इस संक्रमण से खुद बचते हुए व बच्चों को भी बचाते हुए पोलियो की खुराक पिलाने के लिए बातें बताई गई । डब्ल्यूएचओ के विशेष गाइड लाइन के अनुसार पोलियो टीम को सोशल डिस्टेन्स का पालन करना होगा। मास्क के साथ सुरक्षित किट के साथ पोलियो का खुराक पिलायेंगे।

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