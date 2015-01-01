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परेशानी:मोहनिया नपं में कचरा प्रबंधन के नाम पर खुले में डाला जा रहा है कूड़ा

मोहनिया3 घंटे पहले
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  • कूड़ के ढेर से निकलने वाली विषैली गैस व धुएं से परेशान हैं नगरवासी
  • कचरा जलने से आसपास इलाकों में बढ़ रहा है संक्रमण फैलने का खतरा

शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाला नगर पंचायत कचरा प्रबंधन के मामले में नाकाम साबित हो रहा है। कूडों की संडास से बीमारियां फैलने की संभावना प्रबल हो रही है। शहर के विभिन्न वार्डों मोहल्लों से उठाव किए गए कचरे को शहर के आसपास सड़क के किनारे फेंककर प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मोहनिया के पटना रोड एनएच तिस स्थित रेलवे ओवर ब्रिज के समीप कूड़े का अंबार लगाया जा रहा है, यही नहीं महाराणा प्रताप कॉलेज के समीप व डडवा में नगर पंचायत द्वारा कूड़े का ढेर लगाया जा रहा है। जहां से प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन व आम लोगोंं की आवाजाही सुबह से देर रात तक लगी रहती है।

मोहनिया नगर के पटना रोड में रेलवे ओवरब्रिज, महाराणा प्रताप कॉलेज के समीप व डडवा के पास शहर के विभिन्न आबादी वाले मोहल्ले में फेंके गए कचरे का अंबार लगाया जा रहा है रेलवे ओवर ब्रिज स्थित सड़क के पास कूड़े के ढेर से स्थानीय लोगों को असहज होना पड़ रहा है। नगर के कुल 16 वार्डों के कूड़ा करकट को सफाई एजेंसियां मनमाने तरीके से कचरा फेंक कर हालात को नारकीय बनानेे में कोई कसर नहीं छोड़़ रहे है।

बहुत जल्द कर ली जाएगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था
कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मोहनिया संजय उपाध्याय का कहना है कि कचरा प्रबंधन की मुकम्मल व्यवस्था के लिए डडवा सहित एक दो जगह में जमीन देखी गई है। जैसे ही एनओसी मिलेगा उसके बाद कचरा प्रबंधन एवं कचरा प्रबंधन से री-साइकलिंग की व्यवस्था की जाएगी।
प्रतिदिन लगभग सात सौ सीएफटी निकल रहा कचरा
नगर पंचायत के कुल 16 वार्डों और मुख्य सड़कों की सफाई में प्रतिदिन सात ट्रैक्टर यानी 700 सीएफटी कचरा निकलता है। हालांकि शहर को साफ सफाई पर सालाना 50 लाख से भी अधिक की राशि खर्च की जाती है। नगर पंचायत का सुरक्षित डंपिंग जो नहीं रहने से समस्या लगातार बढ़ रही है लेकिन इसके निदान के प्रति कहीं से गंभीरता नहीं दिख रही है।
पैसे की कमी के से डंपिंग के लिए जमीन की नहीं हो रही है खरीद: इस संबंध में नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवजी ने कहा कि कचरे को डंपिंग करने के लिए डडवा के समीप जमीन को चिन्हित किया गया है, मगर नगर पंचायत के पास राशि की कमी होने के कारण कचरे की डंपिंग के लिए जमीन की खरीद नहीं हो पा रही है। नपं मोहनिया कोर कचरे की डंपिंग कराने के लिए हेतु जमीन की खरीदगी के लिए विभाग को पत्र प्रेषित कर राशि की डिमांड की गई है।

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